1 Der Blick des VfBO mit Emre Özcan (links, im Zweikampf mit Berkheims Pascal Breuning) richtet sich nach oben. Foto: Robin Rudel

Das 0:2 im Esslinger Kreisliga-B-Derby beim TSV RSK tut besonders weh und hat Auswirkungen auf das Einkaufsverhalten von TSVW-Abteilungsleiter Mark Hempfing. Bei den Deizisauern wirkt das 3:3 in Sontheim nach. Die Reichenbacher Fußballer dürfen sich an einem Video erfreuen.















Esslingen - Die Hinrunde biegt in die Zielgerade ein – und so langsam kann man nicht mehr davon sprechen, dass sich das Tabellenbild im Laufe der Runde noch begradigen wird. Ob es den Teams gefällt oder nicht: Da, wo sie jetzt stehen, lässt es sich nur noch schwer wegbewegen. Wobei es wie immer so ist, dass es nach unten schneller geht als nach oben.