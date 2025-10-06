Fußball – Nachspiel: Die Tore fallen wie Herbstblätter

1 SGE-Keeper Morris Heinze hat in der Partie bei der TSG Esslingen alle Hände voll zutun. Foto: Carsten Riedl

In der Kreisliga B werden Schützenfeste gefeiert und in der Fußball-A-Liga sorgt ein Wechselfehler in Wernau für Diskussionen.











Link kopiert

Nicht nur die Herbstblätter fallen am Wochenende auf die Plätze aus der Region, sondern auch eine Vielzahl an Toren in den jeweiligen Begegnungen. Allen voran in der Partie des TSVW Esslingen, der in der Kreisliga B, Staffel 1, 18 Tore gegen die zweite Mannschaft des TSV Berkheim erzielte. Derweil ist es noch unklar, ob der TSV Wernau in der A-Liga die drei geholten Punkte beim 3:2-Sieg gegen den VfB Reichenbach behalten darf.