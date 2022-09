1 Der TSV RSK Esslingen ist Gesprächsthema im SWR-Fernsehen. Foto: dpa

Der Profikicker Grischa Prömel hat im SWR-Fernsehen über seine Anfänge in Esslingen erzählt. Währendessen absolvierte Florian Schneider, Kapitän des Fußball-A-Ligisten TSV Berkheim, gegen Unterboihingen das 700. Pflichtspiel für seinen Club.















Doch, das dritte Saisonwochenende in den unteren Fußballligen hatte einiges zu bieten: zwei Derbys in der Bezirksliga, überraschende Ergebnisse über alle Spielklassen verteilt sowie ein Jubiläumsspiel für Berkheims Kapitän Florian Schneider. Und der TSV RSK Esslingen hat es am Sonntag sogar ins Fernsehen geschafft.