1 Ein Neuhausener und viele Esslinger – am Ende aber liegt der FVN vorne. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Deizisau gerät immer mehr unter Zugzwang. Der FC Esslingen hat noch nicht das Selbstbewusstsein vergangener Tage, das sich die FVN-Fußballer derweil nach und nach zurückholen. In Baltmannsweiler verhält sich der Ball merkwürdig.













Link kopiert

Esslingen - Das Wort „Kurve“ wird im Fußball auf vielfältige Weise verwendet. Fans zieht es in eine solche, um ihre Lieblingskicker anzufeuern. In der regionalen Szene hoffen etwa die Fußballer des TSV Deizisau und des FC Esslingen, dass ihre Form-Kurve endlich wieder nach oben zeigt, und die des FV Neuhausen, dass sie durch den 1:0-Erfolg gegen FCE die Kurve bekommen haben. Und auf dem Rasen in Baltmannsweiler hat der Ball zwei Mal eine merkwürdige Flug-Kurve genommen.