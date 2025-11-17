Fußball – Nachspiel: Der Fluch der letzten Spielminute
Voller Einsatz: Ein selbstbewusster Auftritt in Hälfte zwei beschert dem TB Ruit gegen den TSV Wendlingen den 4:2-Sieg. Foto: Michael Treutner

Ein schwarzer Tag für den Fußball-Landesligisten TSV Köngen, „gelöste Köpfe“ bei den Kickern des TB Ruit in der Kreisliga A – und ein faires Top-Spiel in Nellingen.

Im Amateurfußball sind es oft Nuancen, die den Unterschied ausmachen. Mit zunehmender Stabilität und gewonnener Zuversicht verändert sich das gesamte Spiel. Beim Verbandsligisten FC Esslingen ist der Glaube an das eigene Können jedenfalls zurück. Die Esslinger holten beim Zweiten FC Holzhausen beim 0:0-Remis einen Punkt – und es wäre sogar mehr drin gewesen. Die Formkurve des FCE zeigt nach oben, der in den vergangenen vier Partien dreimal kein Gegentor kassierte. Was ein Erfolgserlebnis mit einem Team machen kann, erlebte auch der TB Ruit beim 4:2-Sieg in der Kreisliga A gegen den TSV Wendlingen. „Der 4:1-Erfolg beim FV Plochingen II zuletzt hat uns gutgetan. Der Glaube war wieder da und im Kopf hat sich etwas gelöst“, erklärte TBR-Kapitän Dirk Schimmele.

