Fußball – Nachspiel: Der doppelte Dritte aus Reichenbach und eine Denkendorfer Achterbahnfahrt

1 Sieg im Ioannis-Fotarellis-Derby: Der VfB Reichenbach (schwarz) dominiert im Duell mit dem TSV Baltmannsweiler. Foto: /Herbert Rudel

Ein Elf-Treffer-Spiel setzt dem Torreigen in der Kreisliga A die Krone auf. Deizisau wird zum Entwicklungshelfer für das Schlusslicht der Bezirksliga. Neuhausen muss zwei Platzverweise verkraften.











Link kopiert

6:1, 4:4, 5:3, 4:7 – in der Staffel 1 der Kreisliga A hat sich am Sonntag ein spektakuläres Ergebnis an das nächste gereiht. Mindestens ebenso spannend ist der Kampf um die Tabellenführung, die sich der TSV RSK Esslingen zurückholte. Am anderen Ende des Klassements jubelte der AC Catania Kirchheim in der Bezirksliga über den ersten Dreier der Saison – mit dem TSV Deizisau als Leidtragendem. Eine Klasse höher punktete der FV Neuhausen nach einer turbulenten Partie.