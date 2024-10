Fußball – Nachspiel: Befreiungsschläge dank Traumtoren und ein Spielabbruch in Altbach

1 Zwar kein Standard, aber dennoch sehenswert: Ruits Lukas Würschum lässt Neuhausens Keeper Paul Gleißner keine Chance und trifft zur 1:0-Führung des TBR. Foto: /Herbert Rudel

Während der FV Plochingen durch einen 40-Meter-Fernschusstreffer die rote Laterne abgibt, verwandelt der TB Ruit einen Eckball und einen Freistoß direkt. Sirnau dreht ein verloren geglaubtes Spiel und in Altbach beendet der Schiedsrichter die Partie vorzeitig.











Was hat die SG Eintracht Sirnau mit dem großen FC Bayern München gemeinsam? Seit Sonntag haben beide Mannschaften schon einmal in einem Ligaspiel – trotz eines Vier-Tore-Rückstands – eine Partie gedreht und noch mit 6:5 gewonnen. Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Co. gelang dieses Kunststück 1976 beim VfL Bochum, die SGE Sirnau besiegte in einer furiosen Kreisliga-A-Partie den TV Unterboihingen. Eine Klasse tiefer brach der Schiedsrichter die Begegnung zwischen dem SC Altbach und dem TSV Denkendorf II ab – ein wütender Zuschauer hatte kurz vor Schluss das Feld gestürmt.