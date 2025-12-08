Fußball – Nachspiel: Balsam für die „geschundenen Seelen“
1
In der Szene kommt Deizisaus Dimitrije Pantic (links) zu spät – in der 88. Minute trifft er aber zum 5:4-Sieg. Foto: Michael Treutner

Die Bezirksliga-Kicker der Region verabschieden sich allesamt mit Siegen in die Winterpause. Die Kreisliga A bleibt auch im neuen Jahr spannend.

Bevor das Leder in der Winterpause ruht, ging es am Wochenende in den Amateurfußballligen nochmal richtig zur Sache. Von Schützenfesten bis zu überraschenden Siegen wurde den Zuschauern einiges geboten. Zumindest blieb die Ausfallquote der Partien bei Temperaturen um die acht Grad dieses Mal sehr gering, lediglich in der Kreisliga B 2 fielen zwei Begegnungen aus. Sogar die Spiele auf dem meist zu dieser Jahreszeit unbespielbaren Rasenplatz auf dem Plochinger Pfostenberg fanden statt. „Es waren dort schwere Bedingungen auf einem tiefen und schlechten Platz“, erzählte Spielertrainer Martin Notz, dem es am Ende aber ziemlich egal war, denn er gewann mit seinem TSV Wernau beim FV Plochingen II mit 5:3 – und überwintert an der Spitze der Kreisliga A. Das zuvor abgesagte Bezirksliga-Spiel des FVP gegen den TSV RSK Esslingen ist mittlerweile auf den 22. Februar 2026 angesetzt, die Terminierung der zweimal ausgefallenen KLA-Partien steht noch aus.

