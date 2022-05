1 Trainer Avdo Smajic kehrt dem VfBO den Rücken und heuert in Hochdorf an. Foto: /Robin Rudel

Das Trainerkarussell dreht sich: Nachfolger beim VfBO wird Kadir Akay. Der ASV Aichwald holt Rico Scheurich. Nachwehen des Ruiter B-2-Spitzenspiels in Ebersbach.















In der laufenden Fußball-Saison sind noch längst nicht alle Entscheidungen gefallen – doch die Funktionäre sind längst mit dem Planungen für die nächste Runde beschäftigt. In der Kreisliga A etwa dreht sich das Trainerkarussell mächtig: Ulrich Thon von Hochdorf nach Wendlingen, Avdo Smajic von Oberesslingen/Zell nach Hochdorf, Kadir Akay von der Kirchheimer Jugend zum VfBO und der ASV Aichwald holt in Rico Scheurich vom TASV Hessigheim einen in der Region recht unbekannten Coach. In der Kreisliga B sind beim TB Ruit derweil noch die Nachwehen der vergangenen Wochen und des Nachholspiels beim Türk. SV Ebersbach zu spüren.