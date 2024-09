Fußball – Nachspiel: Aufbruchstimmung hier, Frust da

1 Voller Fokus auf den Ball: Nellingens Meriton Elezaj (Mitte) ebnet mit seinem Doppelpack den Weg zum TVN-Sieg. Foto: /Herbert Rudel

Die Bezirksliga-Kicker des TSV Köngen lassen die ersten Punkte liegen. In der Kreisliga A übernimmt der TSV RSK Esslingen die Spitzenposition











Die Gefühlslagen der Verantwortlichen der Fußballteams aus der Region könnten nicht unterschiedlicher sein: So herrschte bei den einen, beispielsweise beim A-Ligisten TV Nellingen nach dem 3:1-Sieg gegen die SG Eintracht Sirnau, laut Pressewart Peter Hirma „Aufbruchstimmung nach dem kleinen Befreiungsschlag“, demgegenüber machte sich bei den anderen Frust und Enttäuschung breit. In diesem Fall vor allem bei den Bezirksliga-Mannschaften TSV Deizisau, FV Plochingen sowie TSV Berkheim, die allesamt ihre Spiele verloren. „Unnötig, unglücklich und kein fußballerischer Leckerbissen“, fasste Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl die 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Donzdorf zusammen. Zumindest der 5:1-Kantersieg des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga heiterte die Stimmung der meisten ein wenig auf.