Fußball-Nachspiel: Applaus für Streuarbeiten im Regen

1 Und weiter geht’s. Die Berkheimer werden sich von der deutlichen Auftaktniederlage nicht aus der Bahn werfen lassen. Foto: /Herbert Rudel

In Wernau gibt es viel Wasser und viele Tore, in Sirnau das Duell der früheren Schipke-Schützlinge. Der 1. Spieltag hat es gleich in sich.











Link kopiert

So ist das immer, wenn eine Fußballsaison beginnt: Es gibt fulminante Auftaktsiege und heftige Nasenstüber. Am 1. Spieltag der Amateurligen in der Region gab es wenig Überraschungen, aber es gab sie. Was aber anders war als sonst: Es ging so früh los wie selten, was aufgrund von Urlauben die eine oder andere Auswirkung hatte. Wie meinte Trainer Martin Notz vom TSV Wernau treffend: „Am Anfang der Saison kommen mal Ergebnisse zustande, die nicht den vollen Leistungsstand widerspiegeln.“ Das ist eine treffende und nach dem 6:1 gegen die TSG Esslingen faire Aussage.