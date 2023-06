1 Wimpelübergabe: FCE-Kapitän Georgios Natsis und Staffelleiter Günter Fries. Foto: /Herbert Rudel

Der Bezirksliga-Meister freut sich über den Wimpel und den Heimsieg gegen Kirchheim, der Zweite der Kreisliga A feiert nur „a klois bissle“.















Zwischen Feierlichkeiten, auslaufen lassen und Hochspannung – und manchmal auch zwischen den beiden Extremen bewegen sich die Amateurfußballer nach dem vorletzten Saisonspieltag. Die meisten Entscheidungen sind gefallen, aber nicht alle. Die Sache mit Freude und Anspannung gleichermaßen betrifft den TSV RSK Esslingen in der Kreisliga A: Die Mannschaft hat den Relegationsplatz zwei klar gemacht – darüber die Freude. Aber es steht nun in eineinhalb Wochen eben der Beginn dieser Relegation an – darum die Anspannung.