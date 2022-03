1 Eine Gedenkminute wegen des Ukraine-Kriegs gab es auch vor der Partie zwischen dem TSV Baltmannsweiler und dem VfBO II – eher zufällig sogar in blau und gelb. Foto: /Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Zumindest bei einem der beiden Fußball-Landesligisten aus dem Esslinger Raum stellt man sich inzwischen auf die Bezirksliga ein.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Obwohl am Wochenende auch die unteren Fußball-Ligen wieder aus der pandemiebedingt früher begonnenen, also längeren Winterpause gestartet sind, war es kein normaler Spieltag. Und das hatte ausnahmsweise nichts mit dem Coronavirus beziehungsweise den immer noch geltenden Beschränkungen zu tun. Vielmehr treibt der Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine angefangen hat, auch die Kicker in der Region um. Auf den Sportplätzen gab es Gedenkminuten, mit denen Aktive, Funktionäre und Unparteiische ihre Betroffenheit zum Ausdruck brachten – ehe der Anpfiff erfolgte.