1 Auch Talat Ates (in blau) musste beim 2:0-Sieg des SV Mettingen gegen den TSV Notzingen eher Fußball arbeiten als spielen. Foto: /Robin Rudel

Während die dritte Mannschaft des TSV Wolfschlugen als meilenweit unterlegener Gegner bei Catania Kirchheim Geschichte geschrieben hat, scheinen andere Teams aus dem Esslinger Raum – nach einem teilweise holprigen Saisonstart – in die Spur gefunden zu haben.















Kreis Esslingen - Bei einem allgemeinen Blick auf die unteren Ligen blieben die Augen der Fußballfans am vergangenen Wochenende unweigerlich in der Kreisliga B, Staffel 6 hängen. Tatsächlich steht dort hinter der Begegnung zwischen Catania Kirchheim und dem TSV Wolfschlugen III ein 29:0! – Das Ergebnis ist korrekt. Was bedeutet, dass die Gastgeber fast alle drei Minuten eine Bude gemacht haben. Wie diese rekordverdächtige Packung zustande gekommen ist, können sich die Verantwortlichen beim TSV noch nicht so recht erklären. Einen Grund, die Mannschaft, die mit voller, wenn auch nicht in bester Besetzung angetreten war, oder aber ihren Trainer Thomas Schäfer in Bausch und Bogen zu verdammen, sehen sie allerdings auch nicht. „Wir werden uns zusammensetzen und die Geschichte ganz gelassen analysieren“, erklärte Reiner Vollmer, der Abteilungsleiter der Wolfschlugener Kicker. „Aber 29 Gegentore sind natürlich schon viel“, fügte er noch hinzu. Widersprechen kann und wird ihm da wohl keiner.