Nach dem FC Esslingen treten nun der FV Neuhausen und der FV Plochingen gegen den Spitzenreiter an. Bei der TSG Esslingen herrscht Absage-Frust.















Link kopiert

Diese Zahl lässt aufhorchen: 16 Handballspiele mit – geplanter – Beteiligung von Teams aus der Region Esslingen wurden am vergangenen Wochenende abgesagt. Nur eins davon wurde für eine Mannschaft gewertet, weil die andere verzichtete, das des Team Esslingen II in der Bezirksklasse beim TB Neuffen II. Alle anderen sollen nachgeholt werden. Im Fußball wurde im selben Zeitraum nur ein Spiel nicht angepfiffen, das nun gegen die TSG Esslingen in der Kreisliga A mit 0:3 – und damit mit 3:0 für den TSV Wernau – gewertet wurde. Was wiederum bei der TSG für Frust sorgt. Das Ganze liegt auch am unterschiedlichen Umgang der Verbände mit dem Thema. Aber die allermeisten Partien fanden eben statt – und sorgten ebenfalls für Gesprächsstoff. Den wird es auch nach den Partien in den kommenden Tagen geben, denn es geht mit den Nachholspielen weiter. Drei Bezirksligisten der Region hatten es oder werden es in den kommenden Tagen mit Spitzenreiter VfL Kirchheim zu tun haben.