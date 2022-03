1 Zweikampf unter Flutlicht: Kirchheim (gelbe Trikots) gewinnt in Neuhausen . Foto: /Herbert Rudel

In ausgeglichenen Top-Spielen haben der VfL Kirchheim gegen den FV Neuhausen und der TV Unterboihingen gegen den ASV Aichwald die Nase vorne.















Gleich zwei Fußball-Spitzenspiele wurden am Donnerstagabend ausgetragen. In der Bezirksliga empfing der bis dato zweitplatzierte FV Neuhausen den Tabellenersten VfL Kirchheim und in der Kreisliga A gastierte Spitzenreiter TV Unterboihingen beim Zweiten ASV Aichwald. Es setzten sich die jeweiligen Favoriten durch.