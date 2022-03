1 Etliche weitere Nachholspiele sind über die Bühne gegangen. Foto: EZ/Archiv

Der FV Neuhausen kommt in der Bezirksliga einfach nicht in Tritt. Im Spitzenspiel in Eislingen gibt es eine 0:2-Niederlage. In der Kreisliga A 1 gab es ein packendes 4:3 im Derby zwischen Berkheim und Sirnau, während Okan Aslan beim 3:0-Sieg des TSV Wernau aller drei Tore erzielte.















Die lange Winterpause ist den Bezirksliga-Fußballen des FV Neuhausen offenkundig schlecht bekommen. Lange Zeit Tabellenzweiter kommt die Mannschaft einfach nicht mehr wie gewünscht in Tritt. Beim FC Eislingen, der seinerseits alles andere als gut in dieses Jahr gestartet ist, gab es am Donnerstagabend eine 0:2-Niederlage. Gut gelaufen ist es bislang hingegen für den FC Esslingen, der allerdings erst einmal ausgebremst wurde. Das Spiel bei der SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang musste kurzfristig verlegt werden. Profitiert hat der FCE dennoch, weil die Spitze nach der 1:2-Niederlage von Primus Kirchheim in Weilheim immer enger zusammenrückt. In der Kreisliga A 1 sorgte Okan Aslan mit einem Dreierpack für den 3:0-Erfolg des TSV Wernau. Ein Hattrick blieb ihm zwar versagt, was er angesichts des klaren Sieges aber sicher leicht verkraftet haben dürfte.