Der Zweite gewinnt gegen den TSV Wernau mit 3:1.















Am Sonntag steigt in der Fußball-Kreisliga A der vorletzte Spieltag und an der Tabellenspitze herrscht nun auch ein einheitliches Bild, was die Anzahl der Spiele betrifft. Denn der Zweite TSV RSK Esslingen hat sein noch ausstehendes Nachholspiel gegen den TSV Wernau bestritten – und durch den 3:1 (1:0)-Sieg nun am Sonntag (15 Uhr) im Match gegen den TV Nellingen Matchball in Sachen Aufstiegsrelegation.