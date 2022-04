Der FV Plochingen müht sich in der Bezirksliga gegen den FTSV Kuchen zu einem 5:3-Sieg. In der Kreisliga B 2 hält ein Rumpfteam des TB Ruit im Wiederholungsspiel in Ebersbach gut mit, unterliegt am Ende aber mit 1:3.















Der FV Plochingen hat in der Bezirksliga Platz fünf erobert. Mit einem mühevollen 5:3-Erfolg gegen den im Abstiegskampf steckenden FTSV Kuchen zog das Morisco-Team wieder am FV Faurndau vorbei. Ein Doppelpack von Patrick Warth in den letzten drei Minuten sicherte dem FVP den Dreier. Ebenfalls einen mühsamen, aber wichtigen Sieg holte sich in der Kreisliga A 1 der TSV Deizisau II beim TV Nellingen II, während der TSV Berkheim bei der Köngener Zweiten böse unter die Räder kam.