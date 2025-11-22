1 Gute Stimmung im Stadion, Ärger auf dem Heimweg: Ein Esslinger VfB-Fan fordert Lösungen vom Nahverkehr. Foto: Imago/ANP

Ein Esslinger fordert nach einem nächtlichen Fußmarsch vom Bahnhof in seinen Stadtteil Lösungen für die Heimreise von VfB-Fans nach späten Spielen. Was sagt der VVS dazu?











Link kopiert

Spielt der VfB Stuttgart, zieht es auch zahlreiche Fans aus Esslingen mitsamt Trikot und Schals zum Esslinger Bahnhof. Von dort bringt die S-Bahn sie zur MHP Arena in Stuttgart-Bad-Cannstatt. In der Regel kommen die Fans wieder mit Bahn und Bus nach Hause. Das scheint aber nicht immer zu funktionieren.

Nach dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam Anfang des Monats, seien zum Beispiel zahlreiche Fans gegen Mitternacht am Esslinger Bahnhof gestrandet, sagt Achim Henning. Er war einer von ihnen. Der 68-Jährige lebt in St. Bernhardt und wollte in dieser Nacht, wie üblich, mit der Buslinie 111 in seinen Stadtteil fahren. Nachdem seine Bahn mit Verspätung in Esslingen ankam, musste er feststellen, dass der letzte Bus der Linie bereits abgefahren war. „Viele andere Fans, die auch den 111er nehmen wollten, standen ratlos da“, erklärt Henning in einer Nachricht an unsere Redaktion.

VVS zeigt sich verständnisvoll

„Wie soll man denn nach Hause kommen, wenn kein Bus mehr fährt?“, fragt Henning weiter. Aufgrund der hohen Nachfrage seien zu diesem Zeitpunkt auch keine Taxis vor Ort verfügbar gewesen. Der 68-Jährige habe seinen Heimweg zu Fuß antreten müssen. Das ist für ihn schwer nachzuvollziehen. Der VfB habe nicht oft Spiele, die um 21 Uhr beginnen, sagt Henning und möchte wissen: „Wieso ist es nicht möglich, in diesen Ausnahmefällen für die zahlreichen VfB-Fans in Esslingen eine Lösung anzubieten? Shuttle-Busse oder Busse über das normale Fahrplanende hinaus?“

Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) zeigt sich auf Nachfrage verständnisvoll. „Wir verstehen den Wunsch des Fahrgastes“, sagt ein Sprecher. Eine Umsetzung von Achim Hennings Wunsch sei aber leider nicht möglich. Denn der Busverkehr sei sehr komplex und von mehreren Faktoren abhängig. „Es ist leider nicht möglich die Busfahrpläne tagesscharf am Spielplan des VfB Stuttgart zu orientieren“, erklärt der Sprecher weiter.

Änderungen im Nahverkehr nicht möglich

Eine solche Änderung habe Auswirkungen auf das gesamte öffentliche Verkehrsnetz. „Für die ÖPNV-Planer würde dieser Wunsch bedeuten, dass sie täglich und individuell darauf schauen müssten, welche Veranstaltungen in der gesamten Region Stuttgart zusätzliche Fahrten benötigen“, führt der Sprecher des VVS fort.

Das ÖPNV-Angebot könne sich nur an der Gesamtheit der Fahrgastnachfrage ausrichten. Darüber hinaus brauche das Angebot ein an allen Tagen des Jahres erkennbares System, um gut verständlich zu sein. Auch die Betriebsorganisation spiele hinsichtlich der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten eine Rolle. In diesem Zusammenhang weist der VVS nochmals darauf hin: Gemäß der in Esslingen geltenden Nahverkehrspläne fahren unter der Woche die letzten Busse in der Regel stets zwischen 23 und 24 Uhr.