1 Die Fußballer des FC Esslingen (in grau) und des TSV Denkendorf, hier bei ihrem EZ-Pokal-Duell im vergangenen Sommer, stehen an den entgegengesetzten Enden der Tabelle. Foto: /Herbert Rudel

In der Fußball-Bezirksliga will der FC Esslingen die Spitzenposition verteidigen, der TSV Denkendorf stemmt sich gegen den Abstieg. Im Mittelfeld geht es sehr eng zu.















Zwei Fußball-Bezirksligisten aus der Region wollen auch am Ende der Saison da stehen, wo sie es jetzt tun, die anderen möchten noch klettern – einer davon kräftig. Spannend wird es in jedem Fall, denn „die Rückrunde hat schon viele eigene Gesetze geschrieben“, wie es Trainer Denis Egger vom TSV Deizisau ausdrückt – auch wenn genau genommen ein winzig kleiner Teil dieser Rückrunde schon am Ende des vergangenen Jahres gespielt wurde. Stand jetzt würden sich zwei der hiesigen Teams am Ende der Runde aus der Liga verabschieden: Der FC Esslingen nach oben, der TSV Denkendorf nach unten. Ein unrealistisches Szenario ist das nicht, aber noch ist nichts entschieden. Am Sonntag startet der Ernst des Fußballjahres 2023.