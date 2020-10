1 Jeden Montag trainieren die Lebenshilfe-Bewohner mit TSVW-Jugendlichen. Foto: /Tillmann Bayer

Jugendfußballer des TSVW Esslingen trainieren gemeinsam mit Menschen mit Handicap.

Esslingen - Das Kegeln gegen die Bewohner der Lebenshilfe Esslingen verloren die Nachwuchsfußballer des TSVW Esslingen. „Haushoch“, sagt Abteilungsleiter Mark Hempfing. Ums Gewinnen ging es aber am Samstag gar nicht. Genauso wie an den anderen Tagen, an denen die C- und B-Jugendlichen des TSVW zusammen mit geistig und körperlich behinderten Menschen des Vereins Lebenshilfe Sport treiben.