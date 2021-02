1 Jugendtrainer Axel Hoffmann gibt Moritz genaue Anweisungen. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballer des TSVW Esslingen bieten ihren Jugendspielern trotz Lockdowns die Möglichkeit, zu trainieren: In einem Einzeltraining, betreut von einem Jugendcoach, können die Kinder und Jugendlichen trotzdem kicken.

Esslingen - Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Wäldenbronn am Vereinsheim rollt der Ball. Ein Trainer und ein Jugendspieler des TSVW Esslingen kicken sich den Ball zu. Wer in Corona-Zeiten so etwas hört, wird schnell hellhörig. Darf man das? Der TSVW hat einen Weg gefunden, um seinen Nachwuchsfußballern das Training zu ermöglichen. „Ich muss immer schmunzeln, wenn ich aus der Ferne bei den Einzeltrainings zusehe“, sagt TSVW-Abteilungsleiter Mark Hempfing. „Die Kinder kommen so glücklich vom Platz. Und auch die Trainer haben ein Riesengrinsen im Gesicht. Sie freuen sich, dass sie endlich mal wieder Fußballtrainer sein dürfen.“ Hempfing und der TSVW hatten nach den Weihnachtsferien beim Ordnungsamt erkundigt und auch mit den neuen Regeln im strengeren Lockdown ist das Einzeltraining in der Art, wie es der TSVW anbietet, erlaubt.