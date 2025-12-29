Fußball – Landesliga: Yilmaz wechselt von Neuhausen nach Bernhausen
1
Ugur Yilmaz (oben) hat mit den Neuhausenern viel erreicht, im Sommer wechselt er nach Bernhausen. Foto: Jörn Kehle

Der Trainer verlässt den FVN nach drei Jahren.

Fußball-Landesligist FV Neuhausen muss für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen: Ugur Yilmaz verlässt den Verein nach drei Jahren. Er wechselt innerhalb der Liga zum TSV Bernhausen – wobei die Bernhausener Richtung Verbandsliga schauen. Der 38-Jährige wird Nachfolger von Roko Agatic, der wiederum zu Yimaz’ langjährigem Club TV Echterdingen wechselt. Yilmaz hatte die Neuhausener als Spielertrainer von der Bezirks- in die Landesliga geführt und vor der laufenden Saison seine aktive Karriere beendet. Er war angesichts der Personalnot jedoch noch mal eingesprungen – und gleich wieder als Torschütze erfolgreich.

