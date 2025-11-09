Fußball – Landesliga: Yilmaz kommt – und trifft

1 Ugur Yilmaz kann es noch – und wie. Kurz nach seiner Einwechslung köpft der Neuhausener Trainer den Treffer zum 1:1-Endstand. Foto: /Jörn Kehle

Der Trainer, der eigentlich im Fußball-Ruhestand ist, erzielt für den FV Neuhausen das Tor zum 1:1-Endstand gegen den SV Waldhausen. TSV Köngen spielt gegen TSV Plattenhardt 2:2.











„Die Personaldecke ist dünn. Wir sind echt froh, dass wir gegen einen starken Gegner einen Punkt geholt haben“, sagte Spielleiter Sascha Madeo vom Fußball-Landesligisten FV Neuhausen nach dem 1:1 (0:1) gegen den SV Waldhausen. Aber wenn man so einen Ersatz hat: Trainer Ugur Yilmaz, der am Ende der vergangenen Saison seine lange aktive Laufbahn beendet hatte, holte die Kickschuhe noch mal vom Nagel, wechselte sich in der 76. Minute ein und erzielte in der 83. den Treffer zum Ausgleich. Es waren seine ersten Spielminuten in dieser Saison überhaupt. Tabellenführer TSV Köngen kam derweil gegen das Kellerteam TSV Plattenhardt nicht über ein 2:2 hinaus.