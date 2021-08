1 Das Team des TSV Deizisau, h - inten von links: Hendrik Gil, Arlind Smajli, Marius Ruoff, Julian Hesse, Marian Hafner, Niclas Müller, Philipp Kaufmann. Mitte von links: Abteilungsleiter Tobias Fischer, Sponsor Manfred Bayer, Felix Luz, Alassane Braun, Marvin Lösche, Trainer Thomas Gentner, Betreuer Bernd Wolf, Spielleiter Thomas Stiehl. Vorne von links: Daniel Riela, Marcel Mozer, Joscha Ganter, Dennis Eiberle, Patrick Magnani, Max Ganter, Tekin Sidal, Dario Pepe. Es fehlen: Moritz Lohmüller, Julian Schröder, Rouven Kendel, Egeman Altindil, Manuel Lisac, Physiotherapeutin Silke Martin. Foto: /privat

Der TSV Deizisau stellt sich auf einen harten Kampf um den Klassenverbleib ein – wie auch die allermeisten anderen Mannschaften der Landesliga, Staffel II.

Deizisau - Irgendwann hält Thomas Gentner inne. Er will vermeiden, dass ein falscher Eindruck entsteht. „Das heißt nicht, dass wir in 38 Spielen hinten drin stehen, wir wollen auch Fußball spielen“, sagt der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Deizisau und will damit einordnen, was er zuvor ausführlich erklärt hat. Dass der Mannschaft nämlich eine schwere Saison bevorsteht, in der es um nichts anderes als den Klassenverbleib geht. Die Deizisauer wissen, dass diesen zu erreichen auch in den vergangenen beiden Spielzeiten, die dann ja abgebrochen worden waren, eine große Herausforderung gewesen wäre. Seit dem (Wieder-)Aufstieg vor zwei Jahren haben die Deizisauer keine komplette Spielzeit in der Liga absolviert. Nun hoffen sie, dass sie sich aus sportlichen Gründen auch in einem Jahr wieder auf eine Saison in der Landesliga freuen dürfen.