Fussball – Landesliga: Wenn der Gegner einfach besser ist
1
Foto: /dpa

Neuhausen verliert gegen Sindelfingen, Köngen gewinnt beim Schlusslicht.

Der TSV Köngen ist weiterhin das Spitzenteam der Fußball-Landesliga. Die Mannschaft von Spielertrainer Domenic Brück setzte sich bei Schlusslicht FV Sontheim/Brenz durch, machte beim 2:0 (0:0) aber erst spät den Deckel drauf. Der FV Neuhausen fand derweil im VfL Sindelfingen bei der 1:2 (0:0)-Niederlage seinen Meister. „Die Sindelfinger waren um dieses eine Tor besser, das muss man auch mal anerkennen“, sagte Spielleiter Sascha Madeo.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.