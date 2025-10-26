Fussball – Landesliga: Wenn der Gegner einfach besser ist

Wenn der Gegner einfach besser ist

Neuhausen verliert gegen Sindelfingen, Köngen gewinnt beim Schlusslicht.











Link kopiert

Der TSV Köngen ist weiterhin das Spitzenteam der Fußball-Landesliga. Die Mannschaft von Spielertrainer Domenic Brück setzte sich bei Schlusslicht FV Sontheim/Brenz durch, machte beim 2:0 (0:0) aber erst spät den Deckel drauf. Der FV Neuhausen fand derweil im VfL Sindelfingen bei der 1:2 (0:0)-Niederlage seinen Meister. „Die Sindelfinger waren um dieses eine Tor besser, das muss man auch mal anerkennen“, sagte Spielleiter Sascha Madeo.