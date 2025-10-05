Fußball – Landesliga: Ungeschlagen-Serie des TSV Köngen ist gerissen

1 Die Neuhausener Kicker um Simeon Potsolidis (am Ball) siegen in Eislingen, die Köngener nutzen Patzer des Verfolgers nicht aus. Foto: Jörn Kehle

Während der FV Neuhausen überrascht und beim Zweiten 1.FC Eislingen gewinnt, unterliegen die Köngener Kicker in der Fußball-Landesliga deutlich mit 0:4.











Es hätte ein Spieltag in der Fußball-Landesliga nach dem Geschmack des TSV Köngen werden können, denn der FV Neuhausen gewann überraschend beim bis dato Zweiten 1. FC Eislingen mit 3:2. Aber die Köngener nutzten den Patzer des Verfolgers Eislingen nicht aus und verloren ihr Heimspiel gegen den TSV Ehningen deutlich mit 0:4. Trotz der Niederlage rangieren die Köngener immer noch auf der Spitzenposition. Die Neuhausener, die nach dem schwachen Saisonstart seit vier Spielen ungeschlagen sind – drei Siege und ein Remis – kletterten vorerst mit 13 Punkten auf Rang acht. „Es ist eine enge Liga, in der es immer überraschende Ergebnisse geben wird. Und die vorderen Teams liegen alle nah beieinander, auch wir haben nur noch sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Köngen“, sagte FVN-Coach Ugur Yilmaz.