Fußball-Landesliga: Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

1 Hier jubelt er noch im Trikot des TV Echterdingen, am Sonntag geht es für Ugur Yilmaz mit dem FV Neuhausen gegen seinen Ex-Club. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Partie beim FV Neuhausen bedeutet für den TV Echterdingen auch ein Wiedersehen mit Ugur Yilmaz. Der heutige Trainer spricht unter anderem über seinen Ex-Club.











Link kopiert

Ugur Yilmaz spielte in der Saison 2022/23 beim TV Echterdingen, wurde in diesem Spieljahr mit 28 Treffern Torschützenkönig der Landesliga-Staffel 2 und schaffte mit dem Team über die Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga. Danach wechselte er als Spielertrainer zum FV Neuhausen. Mit Erfolg. Prompt wurde er mit seiner neuen Belegschaft Meister. In der vergangenen Landesliga-Premierensaison sprang ein guter siebter Rang heraus. Am Sonntag (15 Uhr) gibt es für den 37-jährigen Yilmaz nun ein Wiedersehen mit seiner Vergangenheit: Sein FV Neuhausen empfängt den TV Echterdingen. „Ich freue mich, dass es wieder losgeht, und das auch noch gegen mein Ex-Verein – klasse“, sagt Yilmaz im Gespräch.