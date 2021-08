1 Michael Deutsche (links) sorgt mit seinem Doppelpack in den ersten sechs Minuten für die frühe Plattenhardter 2:0-Führung. Foto: Archiv Yavuz Dural

Die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt feiern mit dem 3:2 gegen den TSV Deizisau den ersten Heimsieg.

Plattenhardt - Nach dem Schlusspfiff hat es der Trainer im Abschlusskreis inmitten seiner Akteure auf den Punkt gebracht: „Wir haben das Spiel unnötig spannend gemacht“, sagte Antonino Rizzo, der Vordenker der Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt – und sprach damit vielen Fans aus dem Herzen. Denn nachdem die Gastgeber im Weilerhau bereits nach neun Minuten mit 3:0 in Führung gelegen hatten, hatten wohl nur noch die größten Pessimisten gedacht, dass es an diesem Nachmittag noch einmal eng werden könnte. Indes: genauso kam es. In der Schlussphase mussten Rizzo und die Seinen noch zittern, ehe schließlich mit einem 3:2 der erste Heimsieg der Saison unter Dach und Fach war. Mit nun sechs Punkten aus vier Spielen sieht der Coach seine Mannschaft „absolut im Soll“.

Duje Tokic bereitet zwei der ersten drei Tore vor

Begonnen hat die Partie wie gesagt mit einem eigenen Traumstart. Der spielende Co-Trainer Michael Deutsche sorgte mit einem Doppelschlag in der 2. und 6. Minute für eine frühe 2:0-Führung, ehe Marko Drljo gar das 3:0 gelang. Zwei der Treffer bereitete der starke Neuzugang Duje Tokic mit Hereingaben von der rechten Seite vor. Tokic war wie Drljo unverhofft in die Startelf gerutscht. Erstgenannter, weil sich Vincenzo Giambrone am Morgen krank gemeldet hatte. Und Drljo, weil sich José-Alex Ikeng beim Warmmachen eine Oberschenkelverletzung zuzog und abwinkte. Zum Problem wurden diese Personalien allerdings erst gegen Ende der Begegnung. „Ich hatte dadurch keine echten Wechseloptionen mehr“, sagte Rizzo. Und so musste der junge Jan-Luca Schlauer, eigentlich ein Verteidiger, in der zweiten Hälfte für den dann selbst verletzten Tokic (Leiste) im Mittelfeld ran. Ähnliche Impulse, wie sie zuvor von Tokic gekommen waren, konnte er verständlicherweise nicht setzen.

Ein Aufbäumen der Gäste ist bis zur Pause nicht zu sehen

Dass das Spiel schon im Lauf der ersten Hälfte verflachte, lag daran, dass die Gastgeber nurmehr das Nötigste taten und zudem die Gäste den Anschein machten, sich mit der Niederlage bereits abgefunden zu haben. Ein Aufbäumen bis zum Pausenpfiff des sehr guten Schiedsrichters Nicolas Strauß (TSV Bönnigheim) war jedenfalls nicht zu erkennen. Das änderte sich erst nach dem 1:3-Treffer von Felix Luz (63.). Ausgangspunkt war ein misslungener Abschlag des Plattenhardter Keepers Matteo Bauer. Zwar konnte der erneut gute Jan Hermann zunächst zur Ecke klären, doch nach deren Ausführung köpfte der völlig frei stehende Luz die Kugel in die Maschen. Es war so ziemlich der erste Ball, der gefährlich aufs Plattenhardter Tor kam. „Bis dahin hatten wir den Gegner fest im Griff und nichts zugelassen“, sagte Rizzo. Für ihn war die Leistung seiner Mannschaft in den ersten 60 Minuten gar die beste in der bisherigen Saison.

Die Gäste drängen auch nach dem 2:3-Anschlusstreffer weiter

Nervenaufreibend wurde es dann noch einmal nach dem 2:3 durch Manuel Lisac. Erneut war ein Abschlag von Bauer in Richtung Mittelkreis beim Gegner gelandet. Ein kluger Pass auf den durchgestarteten Lisac, der von Denis Kroer nur Geleitschutz erhielt – und drin war der Ball. Zu mehr aber reichte es für Deizisau dann doch nicht, auch wenn die Gäste drängten. Alles in allem war der erste Heimsieg der Plattenhardter ein durchaus verdienter. TSV Plattenhardt: Bauer – Hermann, Rueff, Grun, Kroer – Tokic (49. Schlauer), Schaschinek, Stannull, Deutsche (90.+2 Gückel) – Siekerman, Drljo (85. Tunc). TSV Deizisau: Eiberle (46. Magnani) – Kendel, Lohmüller (41. Gantner), Lösche, Smajli – Pepe (56. Luz), Hafner, Ruoff, Riela – Hesse (80. Sidal), Lisac.

Spieler des Spiels

Marcel Stannull

Der 29-Jährige zeigte im Zentrum eine starke Partie – nachdem ihn der Trainer Antonino Rizzo ursprünglich auf einer anderen Position vorgesehen hatte. Stannull holte sich immer wieder die Bälle ab, setzte seine Mitspieler mit klugen Anspielen respektive Pässen gut in Szene und gab zudem lauthals Kommandos. Kurzum: er hatte beim ersten Plattenhardter Heimsieg der Saison das Zepter in der Hand.