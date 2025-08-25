Fußball – Landesliga: TSV Köngen zeigt eine reife Leistung
Es ist ein intensives Spiel. In dieser Szene wird Köngens Yannik Kögler (links) gestoppt. Foto: Michael Treutner

Aufsteiger TSV Köngen überzeugt beim 2:1 gegen den VfL Sindelfingen und gewinnt auch das zweite Saisonspiel in der Fußball-Landesliga.

In diesem Schuss lag viel Entschlossenheit. Gerade hatten die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen eine Konterchance einigermaßen leichtfertig vergeben, da bekamen sie wieder den Ball – der landete vor dem Fuß von Yannik Kögler und er drosch ihn in die Maschen. 2:0. Das Tor war aus Köngener Sicht wichtig, denn sie kassierten in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer und kamen so trotzdem zu einem verdienten 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den VfL Sindelfingen. Es war der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel – der Aufsteiger scheint früh in der Liga angekommen zu sein.

