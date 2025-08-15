Fußball – Landesliga: TSV Köngen: Vorfreude auf den „Kraftakt“ Landesliga

1 Das Team des TSV Köngen der Saison 2025/2026, hinten von links: Max Schwender, Max Schlotterbeck, Nico Hummel, Nick Widmann, Dennis Vrljicak, Sven Dobler, Noah Schadt, Nikita Hindennach. Mitte von links: Physiotherapeut Andreas Peters, Betreuerin Heike Kaschel, Abteilungsleiter Achim Wunderwald, Sportlicher Leiter Thomas Köhrer, Robin Hiller, Patrick Jasny, stellv. AL Edo Kaltak, Spielertrainer Domenic Brück, Co-Spielertrainer Yannik Kögler, Torwarttrainer Sven Rathgeb, Teammanager Sven Ertinger. Vorne von links: Toni Panne, Max Herz, Daniel Zimmermann, Fynn Köstle, Marc Vogelmann, Kimi Hindennach, Lennart Lander, Marvin Durst. Es fehlen: Fynn Fuchs, Emilio Intemperante, Simon Prinz, Jan Schäberle. Foto: TSV Köngen

Aufsteiger TSV Köngen startet mit einer Mischung aus Optimismus und Respekt sowie punktuellen Verstärkungen in die Saison.











Eine gute Arbeitsteilung zwischen Trainer und sportlichem Leiter bei einem Fußballclub ist eine gute Basis für Erfolg. Das ist auch beim Landesliga-Aufsteiger TSV Köngen so. Domenic Brück bereitet die Mannschaft vor und sorgt selbst auf dem Platz für Struktur, Thomas Köhrer stellt – freilich in Zusammenarbeit mit dem Coach – den Kader zusammen. Was die Ziele betrifft, so sind sie sich einig, dass es nach dem Aufstieg natürlich zunächst einmal bitteschön der Klassenverbleib sein soll. Doch der eine – Brück – übernimmt eher die Rolle des Vorsichtigen, der andere – Köhrer – die des Forschen. Wobei auch das für beide passt.