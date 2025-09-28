Fußball – Landesliga: TSV Köngen setzt sich an der Spitze fest
Der TSV Köngen ist mit 19 Punkten weiterhin Tabellenführer in der Fußball-Landesliga. Foto: oh

Die Fußballer aus Köngen gewinnen knapp beim TV Echterdingen mit 3:2 und der FVN feiert einen 3:0-Heimsieg gegen den TSVgg Plattenhardt.

Es war ein erfolgreicher Landesliga-Spieltag für die beiden Fußball-Teams aus der Region. Der FV Neuhausen bezwang den TSVgg Plattenhardt mit 3:0 und kletterte vorerst auf Rang neun. Der TSV Köngen mühte sich zwar zu einem 3:2-Erfolg beim Drittletzten TV Echterdingen, verschaffte sich mit nun vier Punkten Vorsprung an der Spitze Luft auf den Verfolger 1. FC Eislingen, der bereits am Samstag mit 0:1 beim TSV Bad Boll verlor.

