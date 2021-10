1 Weil dem Deizisauer Team zehn Spieler fehlen, springt unter anderem Tayfun Kan (links) aus der zweiten Mannschaft ein. Foto: /Robin Rudel

Fußball-Landesligist TSV Deizisau hat gegen Neu-Ulm eine schwere Niederlage einstecken müssen. Für das Team wird die Luft nun immer dünner.















Deizisau - So manch einem schwante schon vor Beginn der Heimpartie des TSV Deizisau gegen den TSV Neu-Ulm nichts Gutes. Denn beim Aufwärmen verletzte sich Alassane Braun, einer der Deizisauer Leistungsträger, so unglücklich, dass er nicht auflaufen konnte. Trainer Thomas Gentner fiel also noch ein weiterer Spieler weg. Es war sicherlich nicht der einzige Grund, weshalb die personell schwer gebeutelten Gastgeber 0:6 (0:2) verloren haben. Doch ist dieser Vorfall bezeichnend dafür, dass die Deizisauer Mannschaft in dieser Spielzeit nicht gerade vom Glück verfolgt wird.