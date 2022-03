1 Denis Egger an der Seitenlinie des 1. FC Heiningen. Foto: Cornelius Nickisch

Der frühere Nellinger und Noch-Heininger wird im Sommer Fußball-Trainer des TSV Deizisau – wahrscheinlich in der Bezirksliga.















Deizisau - Manchmal passen die Dinge einfach zusammen. Was wiederum die Chance erhöht, dass es für eine längere Zeit passt. Die (Noch-) Landesliga-Fußballer des TSV Deizisau waren auf der Suche nach einem neuen Trainer, weil Thomas Gentner seinen Abschied im Sommer nach fünf Jahren angekündigt hatte. Kurz davor hatte etwa 30 Kilometer östlich Denis Egger verlauten lassen, dass er nach dem Saisonende nach wiederum sechs Spielzeiten beim Verbandsligisten 1. FC Heiningen aufhören wird. Der 33-Jährige will kürzer treten. Das wird er in Zukunft in Deizisau tun. Sein Nachfolger in Heiningen steht in Fabio Morisco, noch beim FV Plochingen und früherer Deizisauer, bereits fest.