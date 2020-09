1 Sascha Strähle ist der neue Köngener Cheftrainer. Foto: /Ralf Just

Fußball-Landesligist TSV Köngen trennt sich vom Trainer und macht den Assistenten zum Chef. Erschreckende Bilanz von fünf Niederlagen aus fünf Spielen.

Köngen - Die Bilanz ist erschreckend: Fünf Spiele, fünf Niederlagen, ein Torverhältnis von 3:17 und der letzte Platz. Die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten TSV Köngen haben nun reagiert und sich von Trainer Mario Sinko getrennt. Den Posten übernimmt sein bisheriger Assistent Sascha Strähle, der vor der Saison vom Kreisliga-A-Team TSV Altdorf gekommen und zuvor beim TSV Wendlingen tätig war.

Köngens Sportlicher Leiter Stephan Hartenstein nennt aber nicht nur die sportliche Ausbeute als Trennungsgrund. „Die Entwicklung der Mannschaft war nicht so, dass wir das Gefühl hatten, dass sie sich weiterentwickeln kann“, erklärte er. Sinko hatte die TSV-Fußballer vor Beginn der vergangenen Saison von Daniel Rieker übernommen. Das Team stand zum Zeitpunkt des coronabedingten Abbruchs der Spielzeit im Tabellenkeller und blieb nur in der Liga, weil der Verband beschlossen hatte, dass es keine Absteiger gibt.

Am 6. Spieltag an diesem Mittwoch haben die Köngener spielfrei, am kommenden Sonntag (17 Uhr) erwarten sie den ebenfalls schwach gestarteten TSV Buch (zwei Punkte) zum Kellerduell.