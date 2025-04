Fußball – Landesliga: Serie des FV Neuhausen reißt nach zwölf Spielen

1 Nico Schmid sucht den Ball. Foto: /Herbert Rudel

Fußball-Landesligist FV Neuhausen verliert nach dem Hinspiel auch das Rückspiel gegen den TSV Ehningen mit 0:1.











Link kopiert

„Wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir mit dem Abstieg sicher nichts mehr zu tun“, unterhielten sich zwei Fans des Fußball-Landesligisten FV Neuhausen vor dem Spiel gegen den TSV Ehningen. Gewonnen haben die Neuhausener nicht, doch ein Blick auf die Tabelle und die zuletzt grandiose Serie zeigen, dass auch nach dem 0:1 (0:1) gegen Ehningen keiner in Panik verfallen muss. Erst recht nicht Spielertrainer Ugur Yilmaz, der in der vergangenen Partie gegen Maichingen noch den späten Siegtreffer erzielte und nun trotz der Heimpleite umgehend nach dem Spiel schon zu Späßen aufgelegt war. Das zeigt: In Neuhausen herrscht trotz des engen Tabellenmittelfeldes momentan kein Druck.