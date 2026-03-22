Fußball – Landesliga: Rückschläge für Köngen und Neuhausen

Beide Fußball-Teams kassieren eine Niederlage. Die eine ist knapp, die andere deutlich.











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Bei den Landesliga-Fußballern des FV Neuhausen folgte drei Tage nach dem 4:2-Coup gegen den TSV Bernhausen, den zukünftigen Club von Trainer Ugur Yilmaz, die Ernüchterung: Gegen den SV Böblingen gab es eine 0:3-Pleite und die Neuhausener rutschten in der Tabelle auf den 12. und damit einen Platz vor dem Relegationsrang. Der TSV Köngen hat derweil beim 1:2 (0:0) die zweite Niederlage im dritten Spiel des Jahres kassiert, bleibt aber Tabellenführer.

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FV Neuhausen – SV Böblingen 0:3

Sascha Madeo war fassungslos. Anders kann man die Gemütslage des sportlichen Leiters der Neuhausener nicht erklären. „Da machen wir am Donnerstag so ein überragendes Spiel – und dann das. Ich kann es mir nicht erklären“, sagte er und sprach von einer „brutalen Ernüchterung.“ Vor allem die erste Hälfte sei „ganz schlimm“ gewesen. Die Böblinger gingen da bereits in der 9. Minute durch einen Freistoß von Felix Widmann in Führung, Dennis Traub legte nur fünf Minuten später nach – und von den Neuhausenern kam so gut wie nichts. „Böblingen musste keine Top-Leistung zeigen, um hier zu gewinnen“, erklärte Madeo. Nach dem Wechsel wurde es zumindest etwas besser. Eine Viertelstunde vor Schluss vergab David Govorusic die große Chance zum Anschlusstreffer, doch er scheiterte mit einem Elfmeter an Böblingens Torhüter Maurice Zivny. Die Neuhausener versuchten es nun weiter, aber mit dem Kontertor von Fabian Schragner in der 87. Minute war die Partie endgültig entschieden. Funktionär Madeo schaut sofort in die nähere Zukunft: Am Samstag geht es zum FV Sontheim. Das ist zwar das Schlusslicht, hat aber gerade mit 1:0 beim Siebten TSV Bad Boll gewonnen. „Da stehen wir so richtig unter Druck“, sagte Madeo.

FV Neuhausen: Brückner; Potsolidis, Plattenhardt, D’Aleo (59. Weckerle), Gerxhaliu (63. Güth), Brekalo (68. Andretti), Mozer (68. Memic), Wanner (46. Herzog), Govorusic, Fickeisen, Fritz.

SV Waldhausen – TSV Köngen2:1

Es war so eine Niederlage, die man als unnötig bezeichnet. Die Köngener dominierten lange, gingen in Führung – kassierten aber zuerst den Ausgleich und dann kurz vor Schluss noch einen Gegentreffer. Nachdem es zur Pause 0:0 gestanden hatte, hatte Köngens Spielertrainer in der Kabine den richtigen Riecher. Er schickte Michele Ciro Antonio Corbisiero neu aufs Feld – und der Winter-Zugang erzielte in der 52. Minuten den Köngener Führungstreffer. Aus dem erhofften Sieg wurde aber nichts. Denn die Köngener ließen offensiv etwas nach, Tair Avdiovski glich in der 72. Minute aus und Andreas Herkommer erzielte in der 85. per Kopf den Siegtreffer für die Waldhausener, die auf den 3. Tabellenplatz kletterten und wie der Zweite TSGV Waldstetten nur noch vier Punkte Rückstand auf die Köngener haben. In der Schlussminute sah Köngens Dennis Vrljicak noch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels.

TSV Köngen: Köstle; Durst (46. Vrljicak), Panne (46. Corbisiero), Schlotterbeck (90. Zimmermann), Prinz (70. Intemperante), Hiller, Hindennach (68. Herz), Lander, Brück, Dobler, Rüttinger.