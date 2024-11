Der FVN führt in Rohr schon mit 4:1.











Link kopiert

Wer hätte das nach dem unzufriedenstellenden Saisonstart gedacht? Aufsteiger FV Neuhausen steht nach dem 12. Spieltag der Fußball-Landesliga auf Platz sechs der Tabelle. Der 4:3 (2:1)-Erfolg bei Schlusslicht SV Rohrau war der vierte Sieg der Neuhausener in Folge und das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage. Die Neuhausener führten schon mit 4:1, mussten in der Schlussphase aber zittern.