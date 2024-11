Fußball-Landesliga: Neuhausen spielt in Überzahl 1:1

Die FVN-Fußballer nutzen die Überzahl nicht, Trainer Yilmaz kann mit dem Ergebnis aber leben.











80 Minuten in Überzahl und dann nur 1:1? Man könnte meinen, die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen müssten damit unzufrieden sein. Waren sie aber nicht. „Das Ergebnis ist in Ordnung, ich kann damit leben“, sagte Spielertrainer Ugur Yilmaz nach dem Spiel gegen den SC Geislingen und erklärte: „Wir haben uns in der zweiten Hälfte kaum noch Torchancen erarbeitet. Die Geislinger haben alles reingeworfen, was sie hatten“ – und sich damit den Zähler verdient.