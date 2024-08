Fußball-Landesliga: Marcel Mozer ist gleich wieder wichtig

1 Marcel Mozer vor knapp zehn Jahren mit der Kapitänsbinde in Neuhausen. Foto: /Robin Rudel

Mittelfeldspieler Marcel Mozer kickt nach neun Jahren wieder für den FV Neuhausen, nachdem er beim TSV Deizisau „alles erlebt“ hat.











Wenn Marcel Mozer am Sonntagnachmittag mit seiner Frau Anja in Spanien am Strand liegt, wird er am Liveticker das Geschehen bei der Fußball-Landesligabegegnung zwischen dem FV Neuhausen und dem TSV Weilimdorf verfolgen. So hat er es angekündigt. Sonne, Meer und Fußball. Bestimmt wird er auch ab und zu mal schauen, was eine Spielklasse tiefer der TSV Deizisau bei Türkspor Nürtingen so macht. Mozer kickt seit dieser Saison wieder bei seinem Heimatverein in Neuhausen, davor war er neun Runden lang für die Deizisauer aktiv. Das mit dem Urlaub ließ sich terminlich nicht anders regeln, nachdem Mozer beim 0:1-Auftakt des FVN beim SV Waldhausen noch in der Startelf gestanden hatte.