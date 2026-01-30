Fußball – Landesliga: Luis Miguel Rodrigues wird Coach des FVN
1
Luis Miguel Rodrigues Foto: Baumann

Der frühere Torhüter folgt bei den Neuhausenern im Sommer Ugur Yilmaz.

Fußball-Landesligist FV Neuhausen hat einen Nachfolger für den am Ende der Saison scheidenden – und zum TSV Bernhausen wechselnden – Trainer Ugur Yilmaz gefunden: Luis Miguel Rodrigues übernimmt die Mannschaft und wird dabei von seinem langjährigen Wegbegleiter Miguel Cardoso als Assistent unterstützt. Der 36-Jährige war bis vor kurzem Co-Trainer beim Neuhausener Ligakonkurrenten VfL Sindelfingen, musste dort aber gemeinsam mit Chefcoach Maik Schütt gehen. Davor war er Cheftrainer des TV Pflugfelden, ebenfalls in der Landesliga. Als Spieler absolvierte Torhüter Rodrigues ein U-18-Länderspiel für Portugal, gehörte in der Saison 2008/2009 dem Drittligakader der Stuttgarter Kickers an und bestritt etliche Oberligaspiele für die Kickers und anschließend für den SSV Reutlingen.

