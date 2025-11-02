Fußball – Landesliga: Köngens Erfolgslauf geht weiter
Bernhausens Keeper Marko Gavric ist bezwungen: Die Köngener bejubeln das Tor zum 2:1 von Yannik Kögler (Zweiter von rechts). Foto: Nico Bauhof

Die Fußballer des TSV Köngen gewinnen das Spitzenspiel in der Landesliga gegen den TSV Bernhausen mit 2:1 – und bauen ihre Tabellenführung aus.

Nach Spielende herrschte in der Köngener Fuchsgrube großer Jubel: Soeben bezwang der Erste TSV Köngen den Zweiten TSV Bernhausen mit 2:1 (1:0) in der Fußball-Landesliga und distanzierte so den bis dato schärfsten Verfolger tabellarisch auf sieben Zähler. Ungeachtet dessen halten die Köngener Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Thomas Köhrer den Ball flach „und wollen nur von Spiel zu Spiel denken. Es sind ja erst zwölf von 30 Partien absolviert und da kann schließlich noch viel passieren“.

