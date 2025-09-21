Fußball – Landesliga: Köngener müssen „nicht unglücklich sein“

1 Sven Dobler gewinnt das Kopfballduell gegen Ammar Memic – das Spiel hat aber keinen Sieger. Foto: Jörn Kehle

Der TSV Köngen und der FV Neuhausen trennen sich im Derby der Fußball-Landesliga mit 0:0. Für die Köngener ist es der erste Punktverlust, dennoch bleiben sie Tabellenerster.











Rund 200 Zuschauer kamen zum Derby der Fußball-Landesliga in die Köngener Fuchsgrube und sahen ein ereignisarmes und torloses Unentschieden zwischen dem TSV Köngen und dem FV Neuhausen. Der FVN machte durch die Punkteteilung einen Platz im Tabellenkeller gut und verbessert sich auf Rang 11, Aufsteiger Köngen dagegen bleibt zwar Tabellenerster, kassierte jedoch den ersten Punktverlust der Saison. Damit bleibt der TSV mit 16 Punkten an der Spitze vor den Verfolgern 1. FC Eislingen und TSV Waldstetten mit je 15 Zählern. „Wir haben 16 Punkte, Neuhausen sieben – so unglücklich müssen wir jetzt also nicht sein“, nahm es Köngens Spielertrainer Domenic Brück gelassen.