Fußball – Landesliga: Köngen verteidigt die Spitze, FVN feiert Kantersieg

1 Köngens spielender Co-Trainer Yannik Kögler (am Ball) trifft für sein Team vor der Pause zum 2:0. Foto: Michael Treutner

Die Fußballer des Landesliga-Spitzenreiters TSV Köngen gewinnen zuhause gegen den SV Böblingen mit 3:2. Auch der FV Neuhausen siegt beim GSV Maichingen mit 5:1.











Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen gewannen zuhause gegen den SV Böblingen mit 3:2 und verteidigten die Spitzenposition. Dennoch mussten die Köngener trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung am Ende noch einmal kurz zittern. Der FV Neuhausen feierte derweil einen 5:1-Kantersieg beim GSV Maichingen und kletterte auf Rang sechs. Der Blick auf die Tabelle macht so laut FVN-Spielleiter Sascha Madeo „richtig Spaß“.