1 Kampf um den Ball zwischen dem Köngener Toni Panne (vorne) und Jonas Kleinmann (TSGV Waldstetten) – am Ende haben die Grün-Weißen das Nachsehen. Foto: /Herbert Rudel

Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen unterliegen im ersten Spiel im neuen Jahr gegen Waldstetten unglücklich mit 0:1, zeigen aber eine ordentliche Leistung.















Köngen - Einige Minuten nach Spielende wusste Sascha Strähle, Trainer des TSV Köngen, immer noch nicht so richtig, wie er diese unglückliche 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den TSGV Waldstetten in der Fußball-Landesliga beurteilen soll: „Es ist schade. Wir haben eine gute Vorbereitung hingelegt und uns auch heute durchaus etwas ausgerechnet. Es war spielerisch insgesamt ein ordentlicher Auftritt meiner Mannschaft, wir konnten allerdings das spielerische Übergewicht nicht in Tore ummünzen.“