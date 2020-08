1 Gute Leistung, kein Ertrag: Moritz Waggershauser (links) und Michael Rüttinger. Foto: /Robin Rudel

Der Fußball-Landesligist hat im Spiel gegen den TSV Neu-Ulm ein Chancenplus, am Ende aber steht es 0:1. Es ist das zweite 0:1 im zweiten Saisonspiel.

Köngen - Es hätte die Szene des Spiels sein können: Nach dem mit Abstand sehenswertesten Spielzug inklusive Doppelpass lief Nico Hummel einer weiten Flanke entgegen, köpfte und – traf knapp am Tor vorbei. So wie wenige Minuten später noch einmal und Ersatz-Kapitän Dennis Essert in der Schlussphase. Diese in der 70. Minute hätte die Szene des Spiels sein können. War es aber nicht. Denn am Ende verloren die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen gegen den TSV Neu-Ulm unglücklich mit 0:1 (0:0).