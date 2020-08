Abriss des Esslinger Landratsamts Landkreis mietet in großem Stil Ersatzbüroräume an

Der Altbau des Esslinger Landratsamts fällt der Abrissbirne anheim. Damit die Beschäftigten in der Zeit bis zum Einzug in das neue Gebäude nicht auf der Straße stehen, hat der Landkreis in großem Stil Büroräume angemietet. Die haben ihren Preis.