Die TSV-Kicker können den Abstieg nicht mehr verhindern.















Link kopiert

Nun ist der Klassenverbleib für die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen auch rechnerisch nicht mehr möglich. Das allein war es aber nicht, was nach der 1:7 (1:4)-Klatsche bei der SSG Ulm 99 Trainer Sascha Strähles Stimmung in den Keller sinken ließ. „Das ist schon bitter“, sagte er. „Man kann absteigen. Aber es kommt auch auf das Wie an. Und das war in diesem Spiel nicht so, wie ich mir das vorstelle.“