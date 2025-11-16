Fußball – Landesliga: Köngen-Klatsche im Spitzenspiel

1 Die Kicker des TSV Köngen lagen beim 1. FC Eislingen zur Pause bereits mit 0:4 zurück Foto: oh

Die Fußballer des TSV Köngen verlieren das Aufsteigerduell beim 1. FC Eislingen deutlich mit 0:6, sind aber weiterhin Tabellenführer.











Die Landesliga-Fußballer des Tabellenführers TSV Köngen hatten sich im Spitzenspiel – und Aufsteigerduell – beim Zweiten 1. FC Eislingen viel vorgenommen, funktioniert hat bei der 0:6-Klatsche aber kaum etwas. Bereits nach 21 Minuten führten die Eislinger mit 3:0 und das Spiel war nahezu entschieden. Indes kassierte der Zehnte FV Neuhausen beim Siebten TSV Bad Boll eine 2:4-Niederlage.